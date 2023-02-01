Матвиенко поручила направить в парламенты Европы обращение с осуждением акций по сожжению Корана
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по международным делам и конституционному законодательству подготовить и направить обращение в европейские парламенты с осуждением акций по сожжению Корана.
"Давайте от имени Совета Федерации направим обращение европейским парламентам с серьёзным осуждением подобных акций и предложением принять все меры по недопущению таких кощунственных действий", — отметила Матвиенко.
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Напомним, ранее в Европе состоялись акции по публичному сожжению Корана. Лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг священную книгу мусульман перед Посольством Турции в Стокгольме, затем то же самое он сделал у мечети в Копенгагене и здания диппредставительства Турции в Дании. Таким образом Палудан требует вступления Швеции в НАТО, но его действия привели к обратному — переговоры по членству в альянсе поставлены на паузу. Действия датского политика уже осудили мусульмане в России.
ТАСС / Михаил Метцель