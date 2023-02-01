Зеленский может представить "мирный план" Байдену и Дуде при личной встрече
DGP: Зеленский и Байден могут встретиться в Польше в конце февраля
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским и польским коллегами Джо Байденом и Анджеем Дудой в Польше. Об этом сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник.
"Рассматривается вариант встречи Джо Байдена в Польше с президентом Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, который должен представить свой мирный план из десяти пунктов", — говорится в сообщении.
Встреча может состояться в конце февраля, для её проведения рассматриваются два города — Жешув и Варшава. Указывается, что Зеленский также призовёт к проведению международной конференции, посвящённой Украине. Президент Незалежной на встрече заговорит и о гарантиях безопасности для своей страны.
Ранее сообщалось, что США скоро могут объявить об очередном пакете военной помощи Киеву. Но что именно в него войдёт, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон не раскрыла.
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