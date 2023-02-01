Зеленский может представить "мирный план" Байдену и Дуде при личной встрече

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским и польским коллегами Джо Байденом и Анджеем Дудой в Польше. Об этом сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на неназванный источник.

"Рассматривается вариант встречи Джо Байдена в Польше с президентом Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, который должен представить свой мирный план из десяти пунктов", — говорится в сообщении.

Встреча может состояться в конце февраля, для её проведения рассматриваются два города — Жешув и Варшава. Указывается, что Зеленский также призовёт к проведению международной конференции, посвящённой Украине. Президент Незалежной на встрече заговорит и о гарантиях безопасности для своей страны.