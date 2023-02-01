Шуба, Мальдивы и холостой мужчина: У украинской чиновницы во время обыска нашли списки желаний

Похоже, день обысков на Украине набирает обороты. Как сообщает издание "Страна", следственные мероприятия по фактам незаконного возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 миллиардов гривен проходят в доме исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий.

Оперативники нашли у чиновницы необычные улики — списки новогодних желаний, написанные на стикерах. Так, в числе заветных мечтаний Датий — сумка "Гермес", часы "Брегет", соболиная шуба, поездка в Лондон и на Мальдивы, а также назначение на новые должности и миллион долларов. Кроме того, украинская чиновница запросила у Вселенной высокого, симпатичного, обеспеченного и обязательно холостого мужчину.

Списки новогодних желаний украинской чиновницы. Фото © Telegram / "Страна"

Списки новогодних желаний украинской чиновницы. Фото © Telegram / "Страна"

Данный перечень уже вызвал волну насмешек в соцсетях. При этом стоит отметить, что значительная часть желаний у украинской чиновницы всё же сбывалась.