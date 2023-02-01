Шуба, Мальдивы и холостой мужчина: У украинской чиновницы во время обыска нашли списки желаний
В Киеве в ходе обыска у сотрудницы налоговой нашли списки желаний
Оксана Датий. Обложка © Telegram / "Страна"
Похоже, день обысков на Украине набирает обороты. Как сообщает издание "Страна", следственные мероприятия по фактам незаконного возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 миллиардов гривен проходят в доме исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий.
Оперативники нашли у чиновницы необычные улики — списки новогодних желаний, написанные на стикерах. Так, в числе заветных мечтаний Датий — сумка "Гермес", часы "Брегет", соболиная шуба, поездка в Лондон и на Мальдивы, а также назначение на новые должности и миллион долларов. Кроме того, украинская чиновница запросила у Вселенной высокого, симпатичного, обеспеченного и обязательно холостого мужчину.
Данный перечень уже вызвал волну насмешек в соцсетях. При этом стоит отметить, что значительная часть желаний у украинской чиновницы всё же сбывалась.
Ранее сегодня стало известно, что СБУ заявилась с обысками к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. По данным СМИ, мероприятия проходили по делу о махинациях в "Укртатнафте" и "Укрнафте", расследуются растрата нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонение от таможенных платежей на крупную сумму. Кроме того, обыски сегодня прошли у бывшего главы украинского МВД Арсена Авакова.