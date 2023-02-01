У экс-главы МВД Украины Арсена Авакова прошли обыски
Государственное бюро расследований Украины проводит обыски у экс-главы МВД страны Арсена Авакова. Как пишет издание "Страна", следственные мероприятия проходят по делу о крушении вертолёта с руководством Министерства внутренних дел в Броварах.
"Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо", — рассказал сам Аваков.
По его мнению, силовики "формально отработали версию" причины крушения вертолёта, который МВД закупало ещё во времена Авакова.
Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области между детским садом и жилым домом упал вертолёт. В авиакатастрофе погибло 14 человек, ещё 25 пострадало. На борту воздушного судна находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и другие сотрудники МВД.
ТАСС / Сергей Плачков