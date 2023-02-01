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1 февраля, 09:00

Стало известно, в каких городах России будет лучше всего видно зелёную комету

<p>Зелёная комета. Фото © <a href="https://planetarium-moscow.ru/about/news/uvidim-li-my-yarkuyu-kometu-v-2023-godu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московский планетарий / Jose Francisco Hernandez</a></p>

Зелёная комета. Фото © Московский планетарий / Jose Francisco Hernandez

Зелёную комету C/2022 E3, которая приблизится сегодня к Земле впервые за 50 тысяч лет, лучше всего будет видно в городах Сибири, Урала и Дальнего Востока. Кому из россиян посчастливится наблюдать необычное небесное тело, выяснила "Яндекс.Погода".

Больше всего повезёт Новосибирску, Омску, Барнаулу, Иркутску, Томску, Кемерову и Новокузнецку. Именно в этих городах ожидается ясная погода без осадков. На Дальнем Востоке комета будет хорошо видна в Хабаровске и Владивостоке. Также рассмотреть небесное тело с зелёным хвостом смогут жители Уфы и Набережных Челнов. А вот жителям Москвы и Санкт-Петербурга с погодой повезло меньше: там ночью ожидается дождь со снегом, поэтому небо будет пасмурным.

Наиболее чётко разглядеть зелёную комету смогут жители следующих городов России:

  • Новосибирск
  • Челябинск
  • Уфа
  • Омск
  • Барнаул
  • Иркутск
  • Хабаровск
  • Владивосток
  • Томск
  • Кемерово
  • Новокузнецк
  • Набережные Челны.

"Обычно комета, приближаясь к Солнцу, начинает таять, благодаря чему формируется газовый хвост. Именно его смогут увидеть жители большинства сибирских и уральских городов. Особенно хорошо зелёная комета будет видна за городом в тех регионах, где ожидается безоблачная погода. Так, жителям некоторых российских городов очень повезёт: они смогут увидеть не только небольшой след от кометы, но и зеленоватое свечение с хвостом", — рассказал руководитель сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин.

К Земле приблизилась комета, которую видели ещё неандертальцы

К Земле приблизилась комета, которую видели ещё неандертальцы

Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля мимо Земли пролетит зелёная комета C/2022 E3. В последний раз это небесное тело пролетало мимо нашей планеты около 55 тысяч лет назад, в каменном веке, а следующего пролёта может и не быть. Согласно расчётам астрономов, комета пройдёт в 42 миллионах километров от Земли. При хорошей погоде её можно будет увидеть невооружённым глазом в районе созвездия Северная Корона. Эксперты советуют желающим устроить наблюдение за небесным телом — выехать за город и вооружиться хотя бы биноклем.

Александра Вишнякова

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