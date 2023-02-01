Стало известно, в каких городах России будет лучше всего видно зелёную комету

Зелёную комету C/2022 E3, которая приблизится сегодня к Земле впервые за 50 тысяч лет, лучше всего будет видно в городах Сибири, Урала и Дальнего Востока. Кому из россиян посчастливится наблюдать необычное небесное тело, выяснила "Яндекс.Погода".

Больше всего повезёт Новосибирску, Омску, Барнаулу, Иркутску, Томску, Кемерову и Новокузнецку. Именно в этих городах ожидается ясная погода без осадков. На Дальнем Востоке комета будет хорошо видна в Хабаровске и Владивостоке. Также рассмотреть небесное тело с зелёным хвостом смогут жители Уфы и Набережных Челнов. А вот жителям Москвы и Санкт-Петербурга с погодой повезло меньше: там ночью ожидается дождь со снегом, поэтому небо будет пасмурным.

Наиболее чётко разглядеть зелёную комету смогут жители следующих городов России: Новосибирск

Челябинск

Уфа

Омск

Барнаул

Иркутск

Хабаровск

Владивосток

Томск

Кемерово

Новокузнецк

Набережные Челны.

"Обычно комета, приближаясь к Солнцу, начинает таять, благодаря чему формируется газовый хвост. Именно его смогут увидеть жители большинства сибирских и уральских городов. Особенно хорошо зелёная комета будет видна за городом в тех регионах, где ожидается безоблачная погода. Так, жителям некоторых российских городов очень повезёт: они смогут увидеть не только небольшой след от кометы, но и зеленоватое свечение с хвостом", — рассказал руководитель сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин.