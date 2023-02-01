Стало известно, в каких городах России будет лучше всего видно зелёную комету
Зелёная комета. Фото © Московский планетарий / Jose Francisco Hernandez
Зелёную комету C/2022 E3, которая приблизится сегодня к Земле впервые за 50 тысяч лет, лучше всего будет видно в городах Сибири, Урала и Дальнего Востока. Кому из россиян посчастливится наблюдать необычное небесное тело, выяснила "Яндекс.Погода".
Больше всего повезёт Новосибирску, Омску, Барнаулу, Иркутску, Томску, Кемерову и Новокузнецку. Именно в этих городах ожидается ясная погода без осадков. На Дальнем Востоке комета будет хорошо видна в Хабаровске и Владивостоке. Также рассмотреть небесное тело с зелёным хвостом смогут жители Уфы и Набережных Челнов. А вот жителям Москвы и Санкт-Петербурга с погодой повезло меньше: там ночью ожидается дождь со снегом, поэтому небо будет пасмурным.
Наиболее чётко разглядеть зелёную комету смогут жители следующих городов России:
- Новосибирск
- Челябинск
- Уфа
- Омск
- Барнаул
- Иркутск
- Хабаровск
- Владивосток
- Томск
- Кемерово
- Новокузнецк
- Набережные Челны.
"Обычно комета, приближаясь к Солнцу, начинает таять, благодаря чему формируется газовый хвост. Именно его смогут увидеть жители большинства сибирских и уральских городов. Особенно хорошо зелёная комета будет видна за городом в тех регионах, где ожидается безоблачная погода. Так, жителям некоторых российских городов очень повезёт: они смогут увидеть не только небольшой след от кометы, но и зеленоватое свечение с хвостом", — рассказал руководитель сервиса "Яндекс.Погода" Александр Ганьшин.
Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля мимо Земли пролетит зелёная комета C/2022 E3. В последний раз это небесное тело пролетало мимо нашей планеты около 55 тысяч лет назад, в каменном веке, а следующего пролёта может и не быть. Согласно расчётам астрономов, комета пройдёт в 42 миллионах километров от Земли. При хорошей погоде её можно будет увидеть невооружённым глазом в районе созвездия Северная Корона. Эксперты советуют желающим устроить наблюдение за небесным телом — выехать за город и вооружиться хотя бы биноклем.