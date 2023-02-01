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Опубликовано 1 февраля 2023, 08:56
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Генсек Федерации киокушин России погиб в зоне СВО, куда отправился добровольцем

Генеральный секретарь Федерации киокушин России Увицкий погиб в ходе СВО

Обложка © kyokushin-rus.ru

Обложка © kyokushin-rus.ru

Генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции, куда он отправился в качестве добровольца. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"В Донбассе в ходе участия в СВО в составе добровольческого отряда РСБИ "Союз" при выполнении боевой задачи погиб генеральный секретарь ФКР Сергей Увицкий. Сергей всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями", — отмечается в сообщении.

В организации выразили соболезнования родным и близким Увицкого и заметили, что его утрата тяжела и невосполнима. Там также подчеркнули, что Увицкий отправился добровольцем в зону специальной военной операции одним из первых.

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Артур Белкин
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