"Боятся нас": Румынский клуб отменил матч с "Енисеем" после звонка из федерации футбола

Румынский футбольный клуб "Оцелул" отменил товарищеский матч против красноярского "Енисея" за час до начала встречи из-за звонка из местной федерации, которая пригрозила команде снятием очков в чемпионате страны. Подробности истории рассказал директор и главный тренер сибиряков Алексей Ивахов.

"Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли. Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта", — отметил Ивахов.

По словам директора "Енисея", контракт на проведение матча был заключён неделю назад, а для участия в нём "Оцелул" проехал 70 километров из турецкого Сиде в Анталью, где красноярцы проводят учебно-тренировочные сборы. Футболисты уже вышли на разминку и готовились к началу встречи, однако в этот момент раздался звонок из румынской федерации футбола, которая пригрозила "Оцелулу" снятием очков в национальном чемпионате из-за проведения матча с командой из России.