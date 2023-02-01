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1 февраля, 08:49

"Боятся нас": Румынский клуб отменил матч с "Енисеем" после звонка из федерации футбола

Румынский клуб "Оцелул" отменил матч с "Енисеем" после звонка из федерации футбола

<p>Игроки футбольного клуба "Енисей". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-9578955_457299634" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Енисей" | Красноярск</a></p>

Игроки футбольного клуба "Енисей". Обложка © VK / ФК "Енисей" | Красноярск

Румынский футбольный клуб "Оцелул" отменил товарищеский матч против красноярского "Енисея" за час до начала встречи из-за звонка из местной федерации, которая пригрозила команде снятием очков в чемпионате страны. Подробности истории рассказал директор и главный тренер сибиряков Алексей Ивахов.

"Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли. Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта", — отметил Ивахов.

По словам директора "Енисея", контракт на проведение матча был заключён неделю назад, а для участия в нём "Оцелул" проехал 70 километров из турецкого Сиде в Анталью, где красноярцы проводят учебно-тренировочные сборы. Футболисты уже вышли на разминку и готовились к началу встречи, однако в этот момент раздался звонок из румынской федерации футбола, которая пригрозила "Оцелулу" снятием очков в национальном чемпионате из-за проведения матча с командой из России.

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Ранее же Лайф рассказывал, что болгарский футбольный клуб "Левски" отменил товарищеские матчи с российскими "Краснодаром", "Спартаком" и "Уралом", которые должны были пройти во время сборов в ОАЭ. Поводом для этого стало недовольство фанатов команды из Софии.

Артур Белкин

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