СБУ вновь заявилась с обысками к украинскому олигарху Коломойскому

По некоторым данным, мероприятия проходят в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укранафте" и растраты нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен, а также уклонения от уплаты таможенных платежей.

Напомним, что это уже не первый обыск, проходящий в доме олигарха Коломойского. В сентябре 2022 года в его дом также приходили оперативники по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен.