СБУ вновь заявилась с обысками к украинскому олигарху Коломойскому
СБУ проводит обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского
Обыск в доме олигарха Игоря Коломойского. Обложка © Telegram / "Украина сейчас"
Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны проводят обыски в доме олигарха Игоря Коломойского, сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале.
По некоторым данным, мероприятия проходят в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укранафте" и растраты нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен, а также уклонения от уплаты таможенных платежей.
Напомним, что это уже не первый обыск, проходящий в доме олигарха Коломойского. В сентябре 2022 года в его дом также приходили оперативники по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен.