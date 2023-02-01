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1 февраля, 08:40

СБУ вновь заявилась с обысками к украинскому олигарху Коломойскому

СБУ проводит обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского

<p>Обыск в доме олигарха Игоря Коломойского. Обложка © Telegram / "Украина сейчас"</p>

Обыск в доме олигарха Игоря Коломойского. Обложка © Telegram / "Украина сейчас"

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны проводят обыски в доме олигарха Игоря Коломойского, сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале.

По некоторым данным, мероприятия проходят в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укранафте" и растраты нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен, а также уклонения от уплаты таможенных платежей.

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Напомним, что это уже не первый обыск, проходящий в доме олигарха Коломойского. В сентябре 2022 года в его дом также приходили оперативники по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен.

Артур Белкин

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