Журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к 8 годам тюрьмы за фейки о ВС РФ

Так, согласно заключению судьи, Невзоров заочно приговорён к восьми годам колонии. Кроме того, 64-летнему журналисту на четыре года запретили администрирование интернет-ресурсов. Приговор начнёт действовать с того момента, как Невзоров окажется на территории РФ.