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1 февраля, 08:30

Журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к 8 годам тюрьмы за фейки о ВС РФ

<p>Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Loloxl9</p>

Обложка © Wikipedia / Loloxl9

Басманный суд Москвы вынес приговор российскому журналисту Александру Невзорову* по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ, передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.

Так, согласно заключению судьи, Невзоров заочно приговорён к восьми годам колонии. Кроме того, 64-летнему журналисту на четыре года запретили администрирование интернет-ресурсов. Приговор начнёт действовать с того момента, как Невзоров окажется на территории РФ.

У журналиста Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива

У журналиста Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива

Как писал Лайф, в марте 2022 года СК завёл дело против Невзорова по статье о фейках о действиях ВС РФ. Вопросы у правоохранителей вызвала публикация журналиста об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров был объявлен в розыск, а затем и заочно арестован. В начале июня 2022 года стало известно, что журналист вместе с супругой подал заявку на получение гражданства Украины.

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Максим Плетнёв

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