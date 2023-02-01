Журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к 8 годам тюрьмы за фейки о ВС РФ
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Басманный суд Москвы вынес приговор российскому журналисту Александру Невзорову* по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ, передаёт корреспондент Лайфа из зала суда.
Так, согласно заключению судьи, Невзоров заочно приговорён к восьми годам колонии. Кроме того, 64-летнему журналисту на четыре года запретили администрирование интернет-ресурсов. Приговор начнёт действовать с того момента, как Невзоров окажется на территории РФ.
Как писал Лайф, в марте 2022 года СК завёл дело против Невзорова по статье о фейках о действиях ВС РФ. Вопросы у правоохранителей вызвала публикация журналиста об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров был объявлен в розыск, а затем и заочно арестован. В начале июня 2022 года стало известно, что журналист вместе с супругой подал заявку на получение гражданства Украины.
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.