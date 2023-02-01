Экс-президент Франции ёмко описал Путина двумя словами
Олланд назвал Путина "радикально рациональным" президентом в вопросе украинского конфликта
Президент России Владимир Путин является "радикально рациональным" человеком. Об этом в беседе с Politico заявил бывший лидер Франции Франсуа Олланд.
"Он радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, как вам угодно", — ответил Олланд на вопрос, хочет ли российский лидер расширить конфликт на Украине за пределы страны.
По словам Олланда, Путин попытается закрепить свои достижения для стабилизации конфликта в надежде, что общественность устанет от ситуации на Украине и Европа будет опасаться эскалации. При этом экс-президент Франции уверен, что посредническая работа ляжет на Турцию или Китай, хотя это "никого не обнадёживает".
Ранее нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией. А позднее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что диалог Путина с французским коллегой может быть продолжен "при необходимости".
ТАСС / Gonzalo Fuentes / Pool / AP