Экс-президент Франции ёмко описал Путина двумя словами

Президент России Владимир Путин является "радикально рациональным" человеком. Об этом в беседе с Politico заявил бывший лидер Франции Франсуа Олланд.

"Он радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, как вам угодно", — ответил Олланд на вопрос, хочет ли российский лидер расширить конфликт на Украине за пределы страны.

По словам Олланда, Путин попытается закрепить свои достижения для стабилизации конфликта в надежде, что общественность устанет от ситуации на Украине и Европа будет опасаться эскалации. При этом экс-президент Франции уверен, что посредническая работа ляжет на Турцию или Китай, хотя это "никого не обнадёживает".