Чемпион Европы рассказал о неожиданной пользе плавания для работы мозга

Плавание — это удивительная форма физической активности, которая полезна не только для мышц и костей, но и для мозга. Недавнее исследование, проведённое Иорданским университетом науки и технологий, доказало, что посещение бассейна улучшает как долговременную, так и кратковременную память. Кроме того, учёные обнаружили, что плавание как в открытой воде, так и в стенах фитнес-центра помогает улучшить сон, иммунитет, а также когнитивные функции.

О результатах исследования Лайфу рассказал трёхкратный чемпион Европы по плаванию, рекордсмен России в категории "Мастерс" Эдуард Маннанов.

"В этом исследовании рассматривалось улучшение памяти после плавания путём исследования гиппокампа. Используя крыс, которые плавали в лабиринте в течение одного часа ежедневно, учёные проверили их память, используя встроенную платформу в этот лабиринт. Всего после семи дней плавания исследователи наблюдали у подопечных улучшение долговременной и кратковременной памяти", — объясняет спортсмен.

По словам Эдуарда Маннанова, плавание не только улучшает память, но и уменьшает стресс. Фото предоставлено героем публикации

Исследователи пришли к выводу, что плавание за счёт мышечных сокращений стимулирует рост нервов в гиппокампе и коре головного мозга. Именно это помогает улучшить обучение и память, а также повысить когнитивные способности.

"Кроме того, плавание может быть полезно для психического здоровья, поскольку оно способствует выделению серотонина, который может помочь уменьшить тревогу и стресс", — гарантирует собеседник Лайфа.