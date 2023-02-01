Учёные решили "воскресить" вымершую птицу додо с помощью генов голубя

Американские учёные решили вернуть вымершую птицу додо (маврикийского дронта) с помощью редактирования генома голубя. Об этом пишет газета Daily Mail.

Проектом занимается биотехнологическая и генно-инженерная компания Colossal Biosciences. Чтобы "воскресить" вымершую птицу, потратят порядка 150 миллионов долларов. Учёные планируют предварительно секвенировать геном додо из найденных останков, а затем отредактировать с помощью генов никобарского голубя — близкой к дронту породы. Затем создадут эмбрион, который будет расти в искусственной матери.

Предположительно, детёныш возрождённого додо появится примерно через шесть лет. При этом воссоздать "живое, дышащее, настоящее животное" в виде птицы высотой один метр будет непросто. Так считает эксперт, возглавляющий проект по борьбе с вымиранием дронтов, палеогенетик Бет Шапиро. Именно её команда впервые секвенировала геном вымершей птицы в марте 2022-го.