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1 февраля, 08:37

Учёные решили "воскресить" вымершую птицу додо с помощью генов голубя

<p>Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oxford_Dodo_display.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BazzaDaRambler</a></p>

Обложка © Wikipedia / BazzaDaRambler

Американские учёные решили вернуть вымершую птицу додо (маврикийского дронта) с помощью редактирования генома голубя. Об этом пишет газета Daily Mail.

Проектом занимается биотехнологическая и генно-инженерная компания Colossal Biosciences. Чтобы "воскресить" вымершую птицу, потратят порядка 150 миллионов долларов. Учёные планируют предварительно секвенировать геном додо из найденных останков, а затем отредактировать с помощью генов никобарского голубя — близкой к дронту породы. Затем создадут эмбрион, который будет расти в искусственной матери.

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Предположительно, детёныш возрождённого додо появится примерно через шесть лет. При этом воссоздать "живое, дышащее, настоящее животное" в виде птицы высотой один метр будет непросто. Так считает эксперт, возглавляющий проект по борьбе с вымиранием дронтов, палеогенетик Бет Шапиро. Именно её команда впервые секвенировала геном вымершей птицы в марте 2022-го.

Ранее Лайф писал о том, что учёные компании Colossal Biosciences задумали восстановить к 2027 году род шерстистых мамонтов, вымерших десять тысяч лет назад, и поселить их в арктической тундре.

Илья Суриков
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