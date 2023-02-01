Захарова ответила на обвинения США адрес России по поводу ДСНВ

"Кроме саркастической улыбки, подобные заявления с американской стороны или с чьей бы то ни было стороны, адвокатирующей подобному положению дел, тезису о том, что Россия якобы нарушила ДСНВ, не вызывают", — сказала Захарова.

Ранее Штаты обвинили Россию в том, что она якобы не соблюдает Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, и призвали впустить инспекторов для оценки арсенала. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США, направленный Конгрессу США. Посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ заявил, что ответственность за эскалацию ситуации, связанную с ДСНВ, целиком лежит на Штатах. Он также напомнил о докладе Госдепа США насчёт того, что якобы Россия нарушила условия ДСНВ и может вернуться к его соблюдению, если только разрешит провести инспекцию на её территории.