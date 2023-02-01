СМИ уличили НАТО в попытке вовлечь в украинский конфликт Южную Корею
Global Times: НАТО активно втягивает Южную Корею в украинский конфликт
НАТО всё активнее вовлекает в украинский конфликт Южную Корею за счёт её промышленности. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
"Поскольку Южная Корея имеет относительно развитую и продуктивную промышленность, НАТО настойчиво призывает Сеул усилить военную помощь Киеву и даже рассмотреть возможность прямого экспорта оружия", — сказано в публикации.
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Автор статьи считает, что альянс таким образом пытается взять под своё влияние весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Кроме Южной Кореи он втягивает в конфликт и Японию, говорится в материале.
"США полагают, что, затянув Южную Корею в европейский военный конфликт, они смогут полноправно вмешиваться в возможные споры и конфликты в Восточной Азии под видом справедливой международной организации", — считает обозреватель издания.
Он выразил мнение о том, что такая политика НАТО не только затягивает кризис на Украине, но и усиливает напряжённость между Россией и странами альянса.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине. По его мнению, альянс сохраняет надежды на поражение России.
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