НАТО всё активнее вовлекает в украинский конфликт Южную Корею за счёт её промышленности. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

"Поскольку Южная Корея имеет относительно развитую и продуктивную промышленность, НАТО настойчиво призывает Сеул усилить военную помощь Киеву и даже рассмотреть возможность прямого экспорта оружия", — сказано в публикации.

Автор статьи считает, что альянс таким образом пытается взять под своё влияние весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Кроме Южной Кореи он втягивает в конфликт и Японию, говорится в материале.

"США полагают, что, затянув Южную Корею в европейский военный конфликт, они смогут полноправно вмешиваться в возможные споры и конфликты в Восточной Азии под видом справедливой международной организации", — считает обозреватель издания.

Он выразил мнение о том, что такая политика НАТО не только затягивает кризис на Украине, но и усиливает напряжённость между Россией и странами альянса.