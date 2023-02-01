Совфед одобрил закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных

Члены Совета Федерации на заседании в среду одобрили закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обезличенном виде, то есть без указания персональных данных. Согласно документу, в отчётной информации, размещаемой в открытом доступе, будут только обобщённые статистические сведения. Норма должна вступить в силу уже в марте текущего года.

По словам члена конституционного комитета Совфеда Александра Башкина, парламентарии также будут направлять декларации в компетентные органы, но документы не будут публиковаться в Сети. Данная мера, по его словам, носит временный характер и необходима для того, чтобы личные данные политиков "не попали к врагу".