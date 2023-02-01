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1 февраля, 10:55

Рэпер Лигалайз признался, что скучает по уехавшим из России музыкантам

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-2942_456240695" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mc_ligalize / Александр Мультиков</a></p>

Обложка © VK / mc_ligalize / Александр Мультиков

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) заявил, что скучает по музыкантам, которые уехали из России. Он отметил, что хочет увидеться с ними на территории РФ.

"Я по многим скучаю. И они тоже. Мы обязательно увидимся. Но хотелось бы, чтобы мы увиделись здесь. Россия — мой дом. Здесь родились мои отец и мать, бабушки и дедушки", — сказал исполнитель в беседе с "Газетой.ru".

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По словам артиста, он стал чаще задумываться об уместности проведения концертов в нынешнее время. При этом рэпер подчеркнул, что его песни не поверхностные и могут помочь людям, которым сейчас нелегко.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что многим уехавшим из России гражданам нужны назидание и духовная помощь.

Илья Суриков

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