Рэпер Лигалайз признался, что скучает по уехавшим из России музыкантам

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) заявил, что скучает по музыкантам, которые уехали из России. Он отметил, что хочет увидеться с ними на территории РФ.

"Я по многим скучаю. И они тоже. Мы обязательно увидимся. Но хотелось бы, чтобы мы увиделись здесь. Россия — мой дом. Здесь родились мои отец и мать, бабушки и дедушки", — сказал исполнитель в беседе с "Газетой.ru".

По словам артиста, он стал чаще задумываться об уместности проведения концертов в нынешнее время. При этом рэпер подчеркнул, что его песни не поверхностные и могут помочь людям, которым сейчас нелегко.