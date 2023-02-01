Белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию комплекса "Искандер"

Вооружённые силы Белоруссии приступили к самостоятельной эксплуатации ракетного комплекса "Искандер", ранее полученного из России. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Произошло это после того, как военные завершили обучение на территории РФ и осуществили практическую подготовку. По словам начальника Управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС Белоруссии, военнослужащие располагают достаточным количеством ракет для комплекса, который позволит выполнить поставленные задачи.