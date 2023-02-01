Белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию комплекса "Искандер"
Вооружённые силы Белоруссии приступили к самостоятельной эксплуатации ракетного комплекса "Искандер", ранее полученного из России. Об этом сообщили в Минобороны республики.
"Белорусские военнослужащие приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", — говорится в сообщении.
Произошло это после того, как военные завершили обучение на территории РФ и осуществили практическую подготовку. По словам начальника Управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС Белоруссии, военнослужащие располагают достаточным количеством ракет для комплекса, который позволит выполнить поставленные задачи.
Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии на боевое дежурство поставили комплексы С-400 и "Искандер".
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