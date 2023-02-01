Каждый владелец домашнего животного должен всегда помнить, что именно он несёт ответственность за вред, который его питомец может нанести окружающим. При этом порода здесь абсолютно никакого значения не имеет. Об этом в беседе с Лайфом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов, комментируя нападение стаффордширского терьера на ребёнка в Тюмени. В этом случае материалов для заведения уголовного дела на хозяина пса более чем достаточно, убеждён парламентарий.

"Здесь 100% уголовный состав. Материалов, с моей точки зрения, достаточно для возбуждения уголовного дела, статья здесь тоже понятная, с учётом того, что мальчик получил повреждения, это уголовный состав — причинение вреда по неосторожности", — отметил Бурматов в беседе с Лайфом.

По его словам, в российском законодательстве достаточно много норм, которые регулируют ответственность в таких случаях. Хозяину стаффорда грозит реальный срок заключения, однако его могут осудить и условно. Более мягкий вид наказания, такой как штраф, суд определит только в том случае, если родители пострадавшего ребёнка пойдут навстречу и владелец пса попытается загладить вину. В целом же ответственность зависит от обстоятельств самого происшествия, подчеркнул депутат. Поэтому, по его словам, сейчас важно, чтобы расследование было проведено эффективно. Отвечая на вопрос, нужно ли усыплять собаку в данном случае, парламентарий заявил, что не видит в этом логики, поскольку виноват хозяин, который не надел намордник питомцу. К слову, в ГД уже поднят вопрос об ужесточении ответственности заводчиков.

"Настоятельно рекомендую всем владельцам, вне зависимости от породы животного, обращать внимание на то, что оно должно быть безопасным для окружающих, и законодательство в этой сфере мы будем дальше только ужесточать. Потому что сейчас к дополнительной этой уголовной ответственности за покусы у нас появятся ещё очень крупные административные штрафы, мы внесли поправки", — резюмировал наш собеседник.