Песков: Москва считает очень важным продолжение действия ДСНВ
Россия считает очень важным продолжение действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем продолжение действия договора очень важным, фактически единственным, который остаётся не то что жизнеспособным, но хотя бы, гипотетически рассуждая, жизнеспособным", — сказал он журналистам.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что намёков на продолжение диалога по ДСНВ мало. По его словам, даже при нынешней "печальной ситуации" хоть какие-то признаки должны сохраняться.
Напомним, накануне США обвинили РФ в несоблюдении ДСНВ и призвали впустить инспекторов. Так, по данным доклада Госдепа Штатов, Россия заблокировала американские инспекции и отказалась обсуждать соблюдение договора с Вашингтоном. В ответ на это посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ответственность за эскалацию вокруг ДСНВ лежит на Америке.
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