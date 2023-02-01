Песков: Москва считает очень важным продолжение действия ДСНВ

Россия считает очень важным продолжение действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем продолжение действия договора очень важным, фактически единственным, который остаётся не то что жизнеспособным, но хотя бы, гипотетически рассуждая, жизнеспособным", — сказал он журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что намёков на продолжение диалога по ДСНВ мало. По его словам, даже при нынешней "печальной ситуации" хоть какие-то признаки должны сохраняться.