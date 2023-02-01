"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 10:19

Песков: Москва считает очень важным продолжение действия ДСНВ

Россия считает очень важным продолжение действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем продолжение действия договора очень важным, фактически единственным, который остаётся не то что жизнеспособным, но хотя бы, гипотетически рассуждая, жизнеспособным", — сказал он журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что намёков на продолжение диалога по ДСНВ мало. По его словам, даже при нынешней "печальной ситуации" хоть какие-то признаки должны сохраняться.

Захарова ответила на обвинения США адрес России по поводу ДСНВ

Захарова ответила на обвинения США адрес России по поводу ДСНВ

Напомним, накануне США обвинили РФ в несоблюдении ДСНВ и призвали впустить инспекторов. Так, по данным доклада Госдепа Штатов, Россия заблокировала американские инспекции и отказалась обсуждать соблюдение договора с Вашингтоном. В ответ на это посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ответственность за эскалацию вокруг ДСНВ лежит на Америке.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров