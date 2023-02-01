В Кремле заявили, что спутники НАТО работают в интересах Украины
Песков в ответ на обвинения по поводу ДСНВ напомнил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ
Вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Ранее США в очередной раз обвинили Россию в нарушении документа из-за того, что Москва заблокировала американские инспекции. В ответ на это в Кремле напомнили, что именно Вашингтон разрушил договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности.
"Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против Российской Федерации, мы видим, как вся разведывательная инфраструктура, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки в режиме 24/7 работают в интересах украинского режима", — обратил внимание Песков.
Все эти факторы, добавили в Кремле, создают "весьма и весьма особенные условия, враждебные для нас", которые мы не можем не учитывать.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов в ответ заявил, что ответственность за эскалацию ситуации, связанную с ДСНВ, целиком лежит на Вашингтоне. А официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что обвинения США в адрес России о нарушении ДСНВ вызывают лишь саркастическую улыбку.
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