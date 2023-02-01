В Кремле заявили, что спутники НАТО работают в интересах Украины

Вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее США в очередной раз обвинили Россию в нарушении документа из-за того, что Москва заблокировала американские инспекции. В ответ на это в Кремле напомнили, что именно Вашингтон разрушил договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

"Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против Российской Федерации, мы видим, как вся разведывательная инфраструктура, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки в режиме 24/7 работают в интересах украинского режима", — обратил внимание Песков.