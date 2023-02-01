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1 февраля, 10:14

В Кремле заявили, что спутники НАТО работают в интересах Украины

Песков в ответ на обвинения по поводу ДСНВ напомнил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ

Вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее США в очередной раз обвинили Россию в нарушении документа из-за того, что Москва заблокировала американские инспекции. В ответ на это в Кремле напомнили, что именно Вашингтон разрушил договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

"Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против Российской Федерации, мы видим, как вся разведывательная инфраструктура, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки в режиме 24/7 работают в интересах украинского режима", — обратил внимание Песков.

Все эти факторы, добавили в Кремле, создают "весьма и весьма особенные условия, враждебные для нас", которые мы не можем не учитывать.

Захарова ответила на обвинения США адрес России по поводу ДСНВ

Захарова ответила на обвинения США адрес России по поводу ДСНВ

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов в ответ заявил, что ответственность за эскалацию ситуации, связанную с ДСНВ, целиком лежит на Вашингтоне. А официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что обвинения США в адрес России о нарушении ДСНВ вызывают лишь саркастическую улыбку.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

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