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1 февраля, 10:10

В Кремле сообщили о подготовке визита президента Алжира в Россию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сообщил, что Москва начала подготовку к визиту в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

"Подготовка начата, дата не определена", — подчеркнул Песков.

Отметим, что 31 января Владимир Путин провёл телефонный разговор с Теббуном, в ходе которого стороны достигли договорённости о возможности его визита в РФ и подтвердили готовность к совместной работе на мировых рынках энергоносителей.

В Кремле подтвердили, что Путин посетит Волгоград 2 февраля

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Ранее же Лайф сообщал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться лично в Москве в 2023 году.

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Getty Images / Billal Bensalem / NurPhoto

Александр Юнашев

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