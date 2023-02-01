В Кремле сообщили о подготовке визита президента Алжира в Россию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сообщил, что Москва начала подготовку к визиту в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.
"Подготовка начата, дата не определена", — подчеркнул Песков.
Отметим, что 31 января Владимир Путин провёл телефонный разговор с Теббуном, в ходе которого стороны достигли договорённости о возможности его визита в РФ и подтвердили готовность к совместной работе на мировых рынках энергоносителей.
Ранее же Лайф сообщал, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться лично в Москве в 2023 году.
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