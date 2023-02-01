В Кремле сообщили о подготовке визита президента Алжира в Россию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сообщил, что Москва начала подготовку к визиту в РФ президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

"Подготовка начата, дата не определена", — подчеркнул Песков.

Отметим, что 31 января Владимир Путин провёл телефонный разговор с Теббуном, в ходе которого стороны достигли договорённости о возможности его визита в РФ и подтвердили готовность к совместной работе на мировых рынках энергоносителей.