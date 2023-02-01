Генпрокуратура РФ признала нежелательной литовскую организацию "Форум свободной России"

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность литовской организации "Форум свободной России"*. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", — сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что информация об этом решении уже направлена в Министерство юстиции РФ для внесения данных в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее Лайф писал, что Генпрокуратура признала нежелательной в России компанию-владельца издания "Медуза"**. В ведомстве пояснили, что организация несёт угрозу основам конституционного строя России.