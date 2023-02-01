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1 февраля, 10:03

Генпрокуратура РФ признала нежелательной литовскую организацию "Форум свободной России"

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность литовской организации "Форум свободной России"*. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", — сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что информация об этом решении уже направлена в Министерство юстиции РФ для внесения данных в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Генпрокуратура РФ признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией

Ранее Лайф писал, что Генпрокуратура признала нежелательной в России компанию-владельца издания "Медуза"**. В ведомстве пояснили, что организация несёт угрозу основам конституционного строя России.

* Организация признана нежелательной на территории России.

** Включён в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / RBC / Олег Яковлев

Никита Осипов

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