В Кремле отреагировали на планы США вооружить Киев ракетами большой дальности

Возможные поставки США ракет большой дальности Украине не изменят ход специальной военной операции, но сама дискуссия об этом нагнетает напряжённость и усиливает эскалацию. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это прямой путь к нагнетанию напряжённости, повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий. Но ещё раз: это не изменит хода событий", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения её целей.