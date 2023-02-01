В Кремле отреагировали на планы США вооружить Киев ракетами большой дальности
Песков заявил, что новые поставки американских ракет Украине "нагнетают напряжённость", но не изменят ход СВО
Возможные поставки США ракет большой дальности Украине не изменят ход специальной военной операции, но сама дискуссия об этом нагнетает напряжённость и усиливает эскалацию. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это прямой путь к нагнетанию напряжённости, повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий. Но ещё раз: это не изменит хода событий", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения её целей.
Напомним, только на прошлой неделе США и Германия заявили о решении отправить Украине свои танки. После этого сразу началась дискуссия о поставке Киеву самолётов. А ещё СМИ узнали, что США уже готовятся выделить Украине пакет помощи с ракетами большой дальности.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев