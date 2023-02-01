Ответ российскому "Кинжалу": Что известно об американской гиперзвуковой ракете HAWC США испытали новую гиперзвуковую ракету в рамках программы HAWC. Военные эксперты отмечают, что до гиперзвука ракета недотягивает. И дело не только в скорости. 31 января, 23:40 HAWC. Обложка © darpa.mil

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По сообщению Минобороны США, корпорация Lockheed Martin успешно провела вторые лётные испытания новой гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept).

— Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей, — сообщается в пресс-релизе ведомства.

В документе также отмечается, что это финальный тестовый полёт проекта HAWC, который ВВС США проводили совместно с агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).

Проблема в том, что у США несколько программ по гиперзвуку, и по каждой есть свои недоработки. Возможно, сейчас они ухватились за возможность хоть как-то реализовать собственную программу, но прорывными технологиями тут пока "не пахнет".

Гиперзвуковое оружие США

ARRW. Фото © Lockheed Martin

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в 2018-м у США было обозначено девять проектов по гиперзвуку, которые считались наиболее перспективными. На сегодняшний день в активной разработке осталось пять. В последнее время на слуху три из них — Precision Strike Missile для ВМФ США, а также проекты AGM-183A ARRW и HAWC.

— ARRW — крылатая ракета AGM-183A с тактической планирующей боеголовкой. То есть двухступенчатая ракета. То, что они испытали сейчас, — это гиперзвуковая крылатая ракета на основе проекта HAWC, которая должна нести на своём борту прямоточный гиперзвуковой двигатель (ПВРД). То есть США пытаются создать гиперзвуковой двигатель, который позволит разгонять одноступенчатую крылатую ракету воздушного базирования до скорости 5–6 чисел Маха, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Проблема в том, что ни по одному из этих проектов нет определённости. Серийное производство ARRW планировалось в 2022 году, но в 2021-м ракета провалила три лётных испытания. С четвёртой попытки её удалось запустить весной 2022-го. Но до сих пор нет никакой информации о способности ракеты ARRW маневрировать.

Также неизвестно, как она работает в неидеальных погодных условиях. По сути, с HAWC примерно такая же история.

Ракета HAWC гиперзвуковая — характеристики

В апреле 2022-го военное издание Breaking Defense писало о преимуществах гиперзвуковых ракет с прямоточным гиперзвуковым двигателем (ПВРД).

— Они меньше по размеру, и их можно нести в большем количестве как на истребителях, так и на бомбардировщиках, — отмечалось в материале Breaking Defense.

В конце января 2023-го на сайте Минобороны США появился пресс-релиз, в котором ведомство отчиталось об успешном запуске HAWC. То есть формально это "американский ответ" российскому гиперзвуку.

— Ракета была запущена с B-52, <...> затем сработал ПВРД Aerojet Rocketdyne и разогнал систему до скорости, превышающей 5 Махов (6125 км/ч). Система работала, как и предполагалось, преодолев более 555 километров и достигнув высоты более 18 километров, — было сказано в документе.

По словам Алексея Леонкова, в отчёте были опущены принципиально важные в случае с гиперзвуком детали и упор был сделан, как и в случае с прошлогодним пуском ARRW, на второстепенных деталях, достаточных, впрочем, для "сенсации".

— Они там отчитались, что ракета достигла таких-то показателей: мол, какие они молодцы. Но при этом они не уточнили, стоял ли на борту этот ПВРД именно авиационного, а не ракетного типа. То есть они показали, что "болванка" пролетела с этой скоростью. Но все знают, что особенность любого гиперзвука не в скорости, а в маневрировании и точном попадании в цель, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, речь идёт о первоначальных "бросковых" испытаниях движителя ракеты.

— Насколько они дальше продвинутся — ответить сложно, но они делали упор на то, что всеми этими вещами будет управлять искусственный интеллект. То есть они в каждую ракету засунут "мозги", которые будут реагировать и влиять на динамику полёта. На отладку ещё может уйти уйма времени, — отмечает Леонков.

При этом США сильно просели по гиперзвуку даже в рамках собственного графика.

— По программе HAWC итоговые испытания были запланированы на 2020 год. Сейчас 2023-й, то есть они уже как минимум сместились на три года "вправо". Но это и не полные испытания, — отмечает Леонков.

То же самое произошло у них с ARRW.

— Были запланированы пусковые испытания на 2022 год. В принципе, они что-то закинули с B-52, отчитались, что летела всё-таки ракета, а не компьютерный муляж. Что-то закинули, а дальше тишина, — отмечает Леонков.

К американцам у военных экспертов много вопросов. Один из них — почему они сейчас переключились с ARRW на HAWC, другой — почему после заявлений об успешных испытаниях ракет, как правило, наступает тишина.

У кого есть гиперзвуковое оружие в мире

Фото © ТАСС / AP/ Ahn Young-joon

По некоторым данным, переход американцев к HAWC был вынужденным шагом, потому что в случае с ARRW было множество недоработок, что сильно затягивало сроки.

Ранее в беседе с экспертами Лайф выявил, что основные проблемы американского гиперзвука заключаются в недоработанной головке самонаведения таких ракет, а также в материалах и маршевом двигателе.

Основной вопрос, стоящий на повестке дня, — смогут ли США в ближайшее время сделать что-то подобное российскому "Кинжалу".

По данным исследовательской службы Конгресса США, Пентагон запросил 4,7 млрд долларов на гиперзвуковые исследования в текущем финансовом году. Это почти на 1 млрд долларов больше, чем было выделено в 2022-м (3,8 млрд долларов).

Можно предположить, что сейчас они пытаются наверстать упущенное.

— До недавнего времени у нас не было реальной возможности использовать эту технологию и внедрить её в систему вооружения. Необходимости в этом не было. Потребность в этом сейчас есть, и именно поэтому у нас есть чувство срочности, чтобы покончить с этим, — сказал в ноябре 2022-го вице-адмирал Джонни Вулф, директор программы стратегических систем ВМС США.

Такое рвение может быть связано с успехами России, а также других "недружественных" или "нейтрально настроенных" стран в данном направлении.

— Сейчас американцы пытаются "прыгнуть выше головы", потому что Северная Корея и Иран активно гиперзвуком занимаются. Китай создаёт уже более совершенные планирующие боевые блоки и практически "допилил" противокорабельную гиперзвуковую ракету, аналог нашего "Циркона". Индия тоже занимается активно, и, скажем так, это привело к тому, что США начали объединять не только свои силы, но силы всех учёных из блока НАТО, чтобы те работали над этим проектом, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

У кого лучшее гиперзвуковое оружие в мире

Пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в рамках планового учения. Кадр из видео YouTube / Минобороны России

По словам Алексея Леонкова, объединённые усилия учёных из блока НАТО двигают гиперзвуковые проекты США в сторону реализации. И рано или поздно они получат свой собственный гиперзвук, но по техническим параметрам он ещё долго будет уступать российскому.

— Возвращаясь к ARRW и HAWC. Заявленная скорость в 5–6 чисел Маха — это всё-таки "гиперзвук первого поколения". 8–10 чисел Маха — это более сложные технологии, и Россия уже делает "гиперзвук второго поколения". У России несколько проектов. Причём они уже стоят на вооружении ВС РФ, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, если США, приложив все усилия, и догонят российские разработки, то речь идёт скорее об оружии образца 90-х.

— Скажем так, в лучшем случае они выйдут на уровень нашего "Искандера". Пока это их "максимум" (или, как они сами говорят, — "минимум"), который они могут достичь, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. "Кинжал" пока для США недосягаем.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" — характеристики

Самолёт-истребитель МиГ-31К, укомплектованный гиперзвуковой ракетой АРК "Кинжал". Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

По мнению экспертов, Россия явно контролирует ситуацию с гиперзвуком и имеет по нему приличный "запас прочности".

— До таких скоростей, как у нас, — до "Кинжала", "Циркона", у которых 10 Махов, или до блока "Авангард", крейсерская скорость у которого 27 Махов, — им далеко. Они 30 с лишним лет хвастаются, что у них есть гиперзвуковые ракеты. До сих пор ни одну толком не показали, — отмечал ранее в беседе с Лайфом военный эксперт Виктор Литовкин.

По мнению эксперта в области космических технологий Дмитрия Конаныхина, главная проблема американского гиперзвука заключается в отсутствии таких сверхзвуковых носителей, которые есть, к примеру, у "Кинжалов", — это МиГ-31 и Ту-22.

— Американцы будут вынуждены хоть как-то "лепить" свои медленные прямоточники (ПВРД) на свои безумные бомбардировщики "недопрорыва" B-1B. О том, что у них (США) нет сверхзвуковых носителей для настоящих гиперзвуковых "Кинжалов", они, естественно, распространяться не будут, — отмечает эксперт в области космических технологий Дмитрий Конаныхин.

Другая проблема США, по словам Конаныхина, заключается в неумении их специалистов решить задачу выживания настоящего гиперзвукового планирующего блока в плазме, которая стала основой советской (и китайской) научных школ.

В итоге эксперты приходят к выводу, что недооценивать рвение американцев не стоит, так как они действительно стараются. Но, с учётом того что они пытаются создавать гиперзвук на собственной базе, на получение действительно впечатляющих результатов может уйти немало времени. А это выходит за горизонт текущей повестки.

Фото © Shutterstock Когда у США появится собственное гиперзвуковое оружие? 0 Через один-два года Через три-пять лет Через 10 лет

Авторы Евгений Жуков