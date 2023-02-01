Путин проведёт совещание по восстановлению жилья в приграничных регионах после обстрелов ВСУ

Президент Владимир Путин проведёт совещание по восстановлению жилья в приграничных районах страны, разрушенного в результате атак Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, оглашая рабочие планы российского лидера на среду.

Он уточнил, что на совещании речь пойдёт и о восстановлении жилья, разрушенного в некоторых регионах в результате природных ЧС.

"У нас есть целый ряд регионов, где в результате нападений, бомбёжек нацистских формирований с Украины были разрушены инфраструктура, частные дома, объекты общего пользования. Это всё необходимо восстанавливать, людям нужно или восстановить, или компенсировать их потери, поэтому сегодня этот вопрос будет обсуждаться", — отметил представитель Кремля.