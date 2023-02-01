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Опубликовано 1 февраля 2023, 12:49

Глава МИД Турции Чавушоглу: Швеция пока не соответствует требованиям для вступления в НАТО

Швеция и Финляндия не предприняли конкретных шагов, которые позволили бы Турции одобрить их заявки на вступление в НАТО. Особенно это касается позиции Стокгольма в данном вопросе. Об этом во время визита в Таллин заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы пока не видели конкретных шагов двух стран, особенно Швеции, которые убедили бы нас и развеяли наши опасения относительно нашей безопасности. Есть протокол, который три страны (Турция, Финляндия и Швеция. — Прим. Лайфа) подписали в Мадриде (на саммите НАТО в июне 2022 года. — Прим. Лайфа). Мы ждём выполнения закреплённых в нём обязательств", — отметил Чавушоглу.

Турция отказалась ратифицировать протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО
Турция отказалась ратифицировать протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, после акции с сожжением Корана в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО. При этом турецкая сторона может рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО раздельно.

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ТАСС / AP / Burhan Ozbilici

Артур Белкин
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