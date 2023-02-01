Кокорин заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме
Обложка © LIFE / Роман Вдовиченко
Российский нападающий кипрского клуба "Арис" Александр Кокорин заявил о том, что "каждый нормальный мужчина" должен отсидеть в тюрьме. Он считает, что заключение приводит в порядок ребят, которые "поплыли".
"Как можно жалеть, если это уже произошло? Тюрьма — огромный опыт, хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли", — заявил Кокорин в интервью ютуб-каналу "Суперлига".
Ранее Лайф писал о том, что Кокорин вспомнил подробности драки в столичном кафе "Кофемания", после которой он и его друг Павел Мамаев попали в тюрьму. Напомним, осенью 2018-го Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также Павла Мамаева и их знакомого Александра Протасовицкого арестовали за две драки. Футболистов приговорили к полутора годам и к году и пяти месяцам тюрьмы. В 2019-м их отпустили по УДО.