Кокорин вспомнил, из-за чего началась драка в "Кофемании", после которой он сел в тюрьму

Российский нападающий кипрского клуба "Арис" Александр Кокорин вспомнил подробности скандальной драки в столичном кафе "Кофемания", после которой он и его друг Павел Мамаев отправились в тюрьму. Интервью с форвардом вышло на ютуб-канале "Суперлига".

По его словам, в кафе они с Мамаевым, братом Кириллом и Александром Протасовицким пришли уже под утро и сели за один из столов. Чуть позднее в заведении появился чиновник Минпромторга Денис Пак, который начал конфликтовать с братом Кокорина и оскорблять того.

"Я услышал агрессивную речь и подошёл очень раздражённым. Потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя-чайника (Виталия Соловчука. — Прим. Лайфа). А тут, когда я слышу дополнительно… Я подошёл к нему в том моменте, когда был уже конец, и спросил: "А кому вы это сказали?" Он говорит: вам, вы типа кучка… Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит "да" — получит", — рассказал Кокорин.