Синдром именинника: Психолог объяснила, почему перед днём рождения нередко накатывает грусть

В канун дня рождения многие из нас замечали за собой необычное эмоциональное состояние — грусть, апатию или раздражение на весь окружающий мир. О том, почему это происходит, Лайфу рассказала психолог и наставник Владлена Ракша.

"Это, конечно, могут быть и накопленные эмоции по другим поводам, но зачастую виной тому наш "персональный новый год" и сопровождающие его хлопоты", — подчеркнула Ракша.

По словам психолога, в канун праздника человек в зрелом возрасте начинает задавать себе вопросы экзистенциального порядка: "Зачем я живу?", "Что я хочу делать?", "Куда я иду?", "Кто со мной рядом?", "Счастлив ли я?". Крайне важно дать на них ответ, иначе они могут привести именинника в уныние. А вот переоценка ценностей, напротив, может привести к личностному росту.

"Также в синдроме именинника можно легко себя обнаружить, если ваше окружение докучает вопросами о празднике и подарках, а вам совсем не хочется и не нравится праздновать свой день. Не все люди любят шумные праздники, тем более не у всех на это есть ресурсы. Здесь необходимо открыто говорить друзьям и близким о своих желаниях", — добавила наставник.

По словам психолога, причиной такого состояния могут быть травмы и переживания из детства, когда ребёнок заявляет, что не хочет отмечать день рождения, но на самом деле желает абсолютно иного: внимания, праздника или же сюрприза. У таких детей дни рождения часто превращались в застолья для взрослых, на которые даже не звали друзей именинника. Однако в более старшем возрасте нужно брать инициативу в свои руки и самостоятельно устраивать праздник, говоря о своих детских желаниях друзьям и близким.