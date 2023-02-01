Психолог рассказала, кто рискует умереть во время секса

Люди, страдающие болезнями сердца и сосудов, больше других рискуют умереть во время занятий сексом. Об этом рассказала психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина в беседе с "Лентой.ру". Она отметила, что большинство людей могут не бояться интимной близости и получать от неё удовольствие, так как это не самая распространённая причина кончины. Но в группу риска входят также те, кому противопоказаны активные физические нагрузки.

"Секс — это активная деятельность, повышающая кровяное давление, сердцебиение и создающая большое физическое напряжение. Если организм не готов к таким нагрузкам, могут быть неприятные последствия в виде нарушений сердечного ритма и гипертонии. Однако наиболее частыми причинами смерти во время интимной близости считаются внезапная остановка кровообращения и расслоение аорты", — отметила эксперт.

Кроме того, по словам Лучкиной, не стоит заниматься сексом сразу после инфаркта. После выписки из больницы лучше повременить с постельными утехами до официального разрешения врача. При этом эксперт подчеркнула, что если нет абсолютного запрета на интимную близость, то исключать её из жизни не нужно даже при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Она пояснила, что в этом случает важно подобрать спокойный ритм, оптимальные позы, а также выдерживать время отдыха и восстановления дыхания.