Задержаны подозреваемые в двойном убийстве и поджоге квартиры на юго-востоке Москвы
Оперативники задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге квартиры в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Оперативники сняли квартиру, в которой были найдены тела двух мужчин. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Как рассказали в надзорном ведомстве, перед пожаром в квартире находились ещё двое мужчин 1985 и 1995 года рождения. По предварительным данным, один из них зарезал оппонентов, а другой поджёг жилище. Также подозреваемые вынесли из квартиры некое имущество.
"Злоумышленники установлены и задержаны. Роли и степень участия каждого из них устанавливается при координации прокурора", — отметили в прокуратуре.
Одной из жертв оказался хозяин квартиры, на его теле было обнаружено не менее девяти колото-резаных ранений в области грудной клетки и одно в области шеи. Личность второго погибшего оперативники ещё не установили.
Как уже рассказывал Лайф, рано утром 1 февраля в одной из квартир на Чистопольской улице произошёл пожар. После того как огонь удалось потушить, в помещении были найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.
Кадр из видео Telegram / Прокуратура Москвы