Задержаны подозреваемые в двойном убийстве и поджоге квартиры на юго-востоке Москвы

Оперативники задержали подозреваемых в двойном убийстве и поджоге квартиры в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Оперативники сняли квартиру, в которой были найдены тела двух мужчин. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Как рассказали в надзорном ведомстве, перед пожаром в квартире находились ещё двое мужчин 1985 и 1995 года рождения. По предварительным данным, один из них зарезал оппонентов, а другой поджёг жилище. Также подозреваемые вынесли из квартиры некое имущество.

"Злоумышленники установлены и задержаны. Роли и степень участия каждого из них устанавливается при координации прокурора", — отметили в прокуратуре.

Одной из жертв оказался хозяин квартиры, на его теле было обнаружено не менее девяти колото-резаных ранений в области грудной клетки и одно в области шеи. Личность второго погибшего оперативники ещё не установили.