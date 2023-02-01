Подмосковные врачи сделали шестое кесарево сечение пациентке, беременной девятым ребёнком

Врачи Московского областного перинатального центра успешно провели кесарево сечение, которое стало шестым в жизни пациентки, беременной девятым ребёнком. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

"В результате кесарева сечения на матке остаётся рубец, и после каждой операции он истончается. При последующих беременностях возникает высокая вероятность разрыва матки, повышается риск развития кровотечения. В данном случае мы вели пациентку на всех этапах — от беременности до родоразрешения", — отметила главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Правильная работа акушеров-гинекологов позволила продлить беременность до доношенного срока, а из-за рубцовых изменений ткани каждая последующая подобная операция проводится сложнее, нежели до этого. Также у беременной женщины наблюдался выраженный спаечный процесс, из-за чего был осложнён доступ к матке.

"Однако наши специалисты справились — в результате на свет появился мальчик весом 3980 граммов", — отметила Серова и добавила, что мама и новорождённый выписаны из больницы.

Добавим, что за 2022 год в Московском областном перинатальном центре успешно прошли роды у десяти женщин, которым кесарево сечение делали более четырёх раз.