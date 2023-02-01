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1 февраля, 09:32

Челябинские врачи спасли полуторагодовалого малыша, проглотившего связку ключей

В Челябинске хирурги спасли полуторагодовалого ребёнка, который проглотил связку ключей. Об этом сообщила в соцсети "ВКонтакте" пресс-служба Челябинской областной детской больницы (ЧОДКБ).

  • Рентген малыша, проглотившего связку ключей. Фото © VK / ЧОДКБ
    Рентген малыша, проглотившего связку ключей. Фото © VK / ЧОДКБ
  • Ключи, которые были в желудке ребёнка. Фото © VK / ЧОДКБ
    Ключи, которые были в желудке ребёнка. Фото © VK / ЧОДКБ

Рентген малыша, проглотившего связку ключей. Фото © VK / ЧОДКБ

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"На снимках полуторагодовалый ребёнок, который решил проглотить связку ключей. История закончилась хорошо, наши врачи-эндоскописты под чуткой заботой анестезиологов извлекли ключи из желудка ребёнка", — говорится в сообщении.

Вместе с тем заведующая эндоскопическим отделением ЧОДКБ Татьяна Лещёва дала советы родителям, как уберечь ребёнка от травм пищеварительного тракта и дыхательных путей. Так, необходимо убрать в недоступное место агрессивные жидкости, мелкие и режущие предметы, при покупке игрушек следует ориентироваться на возрастные ограничения на упаковке. Вместе с тем не нужно давать чаду то, что он не может прожевать.

"Если вы увидели, что ребёнок проглотил металлический предмет, сразу вызывайте скорую: инородное тело может окислиться в желудке. Если проглочен неметаллический предмет, наблюдаем за состоянием ребёнка. Смотрим на его стул", — добавила врач.

Если же у ребёнка течёт слюна, он не может глотать, а также отказывается есть и пить, то следует вызвать скорую. Как объяснила Лещёва, что-то может мешать прохождению еды и воды по пищеводу. Бригада скорой помощи нужна и в том случае, если ребёнок кашляет и задыхается.

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Обложка ©

VK / ЧОДКБ

Светлана Оперук

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