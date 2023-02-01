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1 февраля, 09:30

В волгоградском музее-заповеднике открылся слёт "Внуки Победы. Сталинград"

<p>Обложка © <a href="https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/news/id/6612" target="_blank" rel="noopener noreferrer">волонтёрыпобеды.рф</a></p>

Обложка © волонтёрыпобеды.рф

В Волгограде 31 января открылся слёт "Внуки Победы. Сталинград". В нём принимают участие потомки участников Сталинградской битвы и "Волонтёры Победы".

Слёт открылся в музее-заповеднике "Сталинградская битва", он организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Там собрались 100 человек из 66 регионов страны. Им зачитали обращение руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

"Сегодня в городе-герое собрались потомки победителей Сталинградской битвы, а также добровольцы, сохраняющие историю о подвиге героев. Ваша миссия благородна: вы помогаете ветеранам Великой Отечественной войны, просвещаете подрастающее поколение и боретесь с фальсификацией правды. Выражаю вам за это большую признательность", — отметил он.

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Слёт продлится до 4 февраля, участники посетят музеи, мемориалы, а также встретятся с ветеранами, историками и экспертами. "Волонтёры Победы" запустят историческую квест-комнату "Сталинградская битва" с применением VR-технологий. Также дадут старт музейной экспозиции "Поезд Победы" и созданию граффити об освободителях Сталинграда на одной из центральных улиц города.

Ранее Лайф писал о том, что в России организовали "Урок памяти", посвящённый 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Илья Суриков

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