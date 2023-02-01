Смартфонозависимым рассказали, как обычный будильник поможет восстановить испорченный сон

У людей, которые проводят в смартфоне более часа перед засыпанием, в семь раз повышается риск плохого сна. Об этом в беседе с Лайфом рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического медцентра МЕДСИ на Красной Пресне и врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова. Она также дала советы, как уменьшить негативное влияние гаджета, хорошо отдыхать по ночам и при чём тут обычный будильник.

По словам специалиста, около 80% жителей развитых стран имеют смартфоны, при этом примерно 65% из них проверяют гаджет перед тем, как отправиться в кровать. И хотя использование телефона кажется безобидным занятием, это существенно может ухудшить засыпание и сделать сон более поверхностным. Сегодня люди проводят до восьми часов в смартфонах ежедневно, что говорит о некоторой зависимости. Как объяснила Сурненкова, из-за использования гаджета более четырёх часов днём и после полуночи повышается риск побочных эффектов в виде развития бессонницы и страха невозможности применить телефон или другое интеллектуальное устройство — номофобии.

Итак, каким же образом использование смартфона влияет на сон? Во-первых, яркий свет экрана блокирует выработку гормона сна — мелатонина. Это происходит даже при включённом ночном режиме и фильтрах. В результате из-за света экрана ухудшаются засыпание и пробуждение. Кроме того, по словам врача, есть две фазы сна — медленноволновый и с быстрыми движениями глаз. Они важны для восстановления сил, регулирования настроения и закрепления воспоминаний. А синий цвет экрана блокирует эти фазы.

"Для тех, кто проводит со смартфоном от 31 до 45 минут перед сном, риск плохого качества сна возрастает более чем в три раза, более 60 минут — возникает семикратный риск плохого сна", — рассказала специалист.

В-третьих, смартфоны вызывают эмоциональное возбуждение, что влияет на засыпание. А входящие уведомления среди ночи вызывают микроактивации головного мозга, делая сон более поверхностным.

Сурненкова также дала советы, как восстановить сон. Например, следует держать телефон подальше от спальни, чтобы не было соблазна заглянуть в него перед сном или ночью. Ещё стоит купить настоящий будильник, а не использовать его на смартфоне. Также на ночь рекомендуется заняться чем-то спокойным и расслабляющим: почитать книгу или принять тёплую ванну. По словам врача, релаксация перед сном поможет подготовить тело и разум к отдыху. Вместе с тем стоит уменьшить использование смартфона днём. Чтобы помочь себе в таком нелёгком деле, можно перевести телефон в режим оттенков серого — это сделает его менее привлекательным.