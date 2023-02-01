Путин выступит на концерте в честь 80-летия окончания Сталинградской битвы
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Волгоград выступит на торжественном концерте, посвящённом 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.
Кроме того, российский лидер возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Кроме того, в программе — встреча с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций. Общение пройдёт в музее-панораме "Сталинградская битва".
Напомним, 80-летие победы Советской армии в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. Битва стала одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. В преддверии памятной даты ФСБ обнародовала уникальные архивные документы о зверствах захватчиков Сталинграда, в том числе грабежах, изнасилованиях, убийствах. Гитлеровцы вымещали злобу на горожанах, так как были обозлены из-за упорного сопротивления советских войск. Так, нацисты врывались в дома, грабили их, а всё, чем удалось поживиться, отправляли в Германию.