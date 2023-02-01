Путин выступит на концерте в честь 80-летия окончания Сталинградской битвы

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Волгоград выступит на торжественном концерте, посвящённом 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Кроме того, в программе — встреча с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций. Общение пройдёт в музее-панораме "Сталинградская битва".