Петербуржцы в минувшем январе видели солнце чуть больше пяти часов

Минувший январь в Северной столице выдался самым пасмурным за последние более чем 30 лет. Об этом в телеграм-канале сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Солнце в этом январе светило очень мало, отмечено всего три дня с количеством солнечных 5,7 часа. Это тоже надо отметить, так как за последние более чем 30 лет так мало солнца в Санкт-Петербурге в январе мы не видели", — пояснил специалист.

А вот по температуре первый месяц 2023 года в Петербурге был одним из самых тёплых за последние 14 лет. По словам синоптика, в среднем столбики термометров показывали около двух градусов мороза. При этом осадков в январе выпало больше нормы — треть месяца шли дожди.