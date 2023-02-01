Петербуржцы в минувшем январе видели солнце чуть больше пяти часов
Январь 2023 года в Петербурге стал самым пасмурным за последние более чем 30 лет
Минувший январь в Северной столице выдался самым пасмурным за последние более чем 30 лет. Об этом в телеграм-канале сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.
"Солнце в этом январе светило очень мало, отмечено всего три дня с количеством солнечных 5,7 часа. Это тоже надо отметить, так как за последние более чем 30 лет так мало солнца в Санкт-Петербурге в январе мы не видели", — пояснил специалист.
А вот по температуре первый месяц 2023 года в Петербурге был одним из самых тёплых за последние 14 лет. По словам синоптика, в среднем столбики термометров показывали около двух градусов мороза. При этом осадков в январе выпало больше нормы — треть месяца шли дожди.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал нескольким регионам аномальное тепло в ближайшие дни. Причиной тому — воздушные массы из Атлантического океана.
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