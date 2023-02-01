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1 февраля, 09:39

В МЧС рассказали, как не стоит заряжать телефон, чтобы не сжечь квартиру

В МЧС рекомендовали не заряжать телефоны ночью из-за риска пожара

Заряжать смартфоны ночью, пока все спят, может быть опасно из-за риска пожара. Поэтому в МЧС России рекомендовали воздержаться от этого. Там указали, что главной причиной возгорания гаджетов является неисправность зарядных устройств, поэтому их нельзя оставлять подключёнными к электросети без присмотра.

"В прошлом году в стране произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара — неисправность зарядных устройств", — указали в МЧС.

Россиянам объяснили, как смартфоном можно измерить радиацию

Россиянам объяснили, как смартфоном можно измерить радиацию

Для предотвращения пожара там также посоветовали использовать сертифицированные зарядные устройства. Телефон лучше отключать от сети, если он полностью зарядился, и ни в коем случае нельзя класть его под подушку во время подзарядки.

Ранее Лайф уже писал о том, что мобильный телефон нельзя класть под подушку перед сном, поскольку устройство может воздействовать на мозг человека посредством электромагнитного поля. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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