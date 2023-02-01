В МЧС рассказали, как не стоит заряжать телефон, чтобы не сжечь квартиру

Заряжать смартфоны ночью, пока все спят, может быть опасно из-за риска пожара. Поэтому в МЧС России рекомендовали воздержаться от этого. Там указали, что главной причиной возгорания гаджетов является неисправность зарядных устройств, поэтому их нельзя оставлять подключёнными к электросети без присмотра.

"В прошлом году в стране произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара — неисправность зарядных устройств", — указали в МЧС.

Для предотвращения пожара там также посоветовали использовать сертифицированные зарядные устройства. Телефон лучше отключать от сети, если он полностью зарядился, и ни в коем случае нельзя класть его под подушку во время подзарядки.