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1 февраля, 09:32

Матвиенко: Россия не должна скатываться в изоляцию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия ни в коем случае не должна создавать поводы для изоляции. Так она прокомментировала тему участия РФ во Всемирной организации здравоохранения.

"Не надо создавать поводов для самоизоляции России, для этого нет никаких оснований. Для этого и существуют такие организации... Поэтому ни в коем случае нам не надо скатываться в изоляцию", — сказала Матвиенко на заседании Совфеда, когда сенатор Маргарита Павлова спросила у главы Минздрава Михаила Мурашко, планирует ли ведомство отказаться от сотрудничества с ВОЗ.

Матвиенко подчеркнула, что ВОЗ — это диалоговая площадка, на которой Россия может не только сотрудничать, но и проводить свою точку зрения, влиять на принятие решений.

МИД Франции неожиданно предостерёг от попыток изоляции России

МИД Франции неожиданно предостерёг от попыток изоляции России

А ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Европу о серьёзных последствиях в случае изоляции России. По его словам, выбор политики, направленной против РФ, грозит негативным результатом для многих государств.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова

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