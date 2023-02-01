Букет роз с надписью "От Анатолия Чубайса" появился на могиле Ельцина в Москве

Букет из белых и алых роз с надписью "От Анатолия Чубайса" появился на могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве. Фото с места опубликовал телеграм-канал журналистов кремлёвского пула РИА "Новости".

Корзина с цветочной композицией перевязана широкой бордовой лентой, которая украшена надписью золочёными буквами.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка на территории нынешней Свердловской области. Первым президентом России он стал в 1991 году, а в 1996-м был переизбран на второй срок. Пост лидера страны он занимал до 1999 года. Чубайс при Ельцине возглавлял Комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России.