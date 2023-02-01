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1 февраля, 09:58

В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров Путина и Байдена

Песков: По переговорам Путина и Байдена никаких планов нет

Президент России Владимир Путин не планирует проводить какие-либо переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом по теме ситуации на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет", — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров Москвы и Вашингтона на высшем уровне на фоне ситуации на Украине.

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Как ранее рассказывал Лайф, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила о возможности Вашингтона смягчить антироссийские санкции в случае серьёзных переговоров по Украине, а также вывода войск РФ с территории Незалежной. В ответ на это в Кремле призвали не преувеличивать значение данных предложений и заметили, что движение к переговорам по Украине не просматривается.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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