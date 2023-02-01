Москалькова обвинила Украину в затягивании процесса обмена военнопленными
Украина намеренно затягивает процесс обмена военнопленными. Об этом в телеграм-канале заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"С большой тревогой отмечаю, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной идёт не так, как бы хотелось", — подчеркнула она.
Так, продолжила омбудсмен, Киев уже больше десяти месяцев вычёркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, многих при этом записывая в число без вести пропавших. Москальковой поступают обращения от родственников украинских военных, в которых они призывают найти их сыновей, мужей и отцов. В итоге оказывается, что военные ВСУ живы и находятся в числе военнопленных на территории РФ. И в этом случае Москва предлагает Киеву обменять украинских солдат на своих, однако, подчеркнула омбудсмен, для Незалежной политическая выгода выше милосердия и гуманизма.
"В обменных списках преимущество отдаётся, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие им малоинтересны. Конечно, это снижает эффективность обменов", — добавила Москалькова.
Ранее Москалькова обсудила с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопрос обмена пленными. По словам российского омбудсмена, сотрудничество сняло вопросы о воссоединении с семьёй, о нюансах составления списков пропавших без вести с обеих сторон и возвращения домой гражданских лиц.
Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна