Москалькова обвинила Украину в затягивании процесса обмена военнопленными

Так, продолжила омбудсмен, Киев уже больше десяти месяцев вычёркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, многих при этом записывая в число без вести пропавших. Москальковой поступают обращения от родственников украинских военных, в которых они призывают найти их сыновей, мужей и отцов. В итоге оказывается, что военные ВСУ живы и находятся в числе военнопленных на территории РФ. И в этом случае Москва предлагает Киеву обменять украинских солдат на своих, однако, подчеркнула омбудсмен, для Незалежной политическая выгода выше милосердия и гуманизма.