В Кремле прокомментировали возможность наложения моратория на закон о госзакупках

Инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко о наложении моратория на действие закона о государственных закупках необходимо проработать на уровне кабмина РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли проговоры с главой государства. Тема была озвучена, и, безусловно, её стоит проработать", — сказал официальный представитель Кремля.