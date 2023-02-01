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1 февраля, 10:01

В Кремле прокомментировали возможность наложения моратория на закон о госзакупках

Песков: Наложение моратория на закон о госзакупках надо проработать на уровне кабмина

Инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко о наложении моратория на действие закона о государственных закупках необходимо проработать на уровне кабмина РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли проговоры с главой государства. Тема была озвучена, и, безусловно, её стоит проработать", — сказал официальный представитель Кремля.

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Напомним, соответствующую идею Матвиенко предложила сегодня. По её словам, мораторий нужно наложить до конца специальной военной операции.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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