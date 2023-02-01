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1 февраля, 10:06

В Ингушетии накрыли "ОПГ военкомов", помогавших призывникам откосить от службы

Военкома Назрани и его подчинённых заподозрили в получении взяток за отсрочку от службы

Военного комиссара Назрани и его подчинённых проверяют по подозрению в создании ОПГ для предоставления незаконной отсрочки от службы. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, лидером группировки является 57-летний военный комиссар Умар Е., также с ним в доле были четыре других сотрудника военкомата. Всех подозревают в том, что они брали взятки за оформление документов, предоставляющих право отсрочки от службы новобранцам осеннего призыва с конца 2022 года до начала 2023-го.

Сейчас "военком-мафию" проверяют по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве". При этом в 2019 году сотрудника этого военкомата, "однофамильца" лидера "группировки", уже судили за "помощь" с получением военного билета. Тогда его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Ранее Лайф писал, что в Липецкой области уволили районного военкома из-за отправки мужчин с отсрочкой в зону СВО.

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ТАСС / Ura.ru / Ekaterina Sychkova

Наталья Исакова

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