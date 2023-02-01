В Кремле увидели единение россиян в идее о выплатах за уничтоженные Leopard и Abrams

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одобрил идею о вознаграждении бойцам за каждый подбитый на Украине западный танк Leopard или Abrams. По его словам, такие инициативы свидетельствуют о единении народа, о желании способствовать ходу спецоперации.

"Мы видим инициативы, которые озвучиваются по линии бизнеса. Разные суммы называются за захваченную, уничтоженную технику. Это лишний раз свидетельствует о том единении, желании всех в меру возможностей так или иначе, прямо или косвенно способствовать ходу СВО", — отметил представитель Кремля.