В Кремле увидели единение россиян в идее о выплатах за уничтоженные Leopard и Abrams
Песков одобрил идею вознаграждений за уничтоженные на Украине западные танки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одобрил идею о вознаграждении бойцам за каждый подбитый на Украине западный танк Leopard или Abrams. По его словам, такие инициативы свидетельствуют о единении народа, о желании способствовать ходу спецоперации.
"Мы видим инициативы, которые озвучиваются по линии бизнеса. Разные суммы называются за захваченную, уничтоженную технику. Это лишний раз свидетельствует о том единении, желании всех в меру возможностей так или иначе, прямо или косвенно способствовать ходу СВО", — отметил представитель Кремля.
Про сами танки Песков сказал, что "их жечь", и тем более если будут поощрительные меры. Он также добавил, что, скорее всего, техника появится на Украине ещё нескоро: потребуется период подготовки.
Напомним, ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил назначить выплаты жителям региона, которые принимают участие в СВО, за захват или уничтожение западных танков. Военных предлагают поощрять суммами от 150 тысяч до трёх миллионов рублей. А актёр и режиссёр Иван Охлобыстин "повысил ставки" и объявил, что российские бизнесмены пообещали за каждый подбитый американский Abrams награду в десять миллионов рублей.
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