"Чувствовала, что уже невозможно": В Казахстане женщина родила в коридоре роддома, не дождавшись врачей

В казахстанском Уральске 28-летняя женщина родила ребёнка в подгузник в коридоре больницы. Об этом сообщает портал "Мой город". По данным СМИ, всё произошло по пути в родзал.

Как рассказала сама Адема Каиргалиева, малыш должен был появиться на свет в начале февраля. Однако 21 января она почувствовала схватки и вечером вызвала скорую, которая отвезла её в больницу. При осмотре врач-акушер заявил, что раскрытие ещё маленькое, но женщина решила остаться в роддоме.

"Это были выходные. В шесть утра начались уже сильные схватки, я терпела, не знаю, сколько у меня там раскрытие. Чувствовала, что уже невозможно, от боли отнимались ноги, начала кричать. На посту увидела медсестру и рассказала ей. Она пригласила, чтобы меня осмотрел акушер. Тогда он сказал: "Раскрытие восемь сантиметров — срочно в родзал!" — отметила Каиргалиева.

Медсестра отправила женщину собирать вещи в палату. С "адскими схватками" та дошла до комнаты, легла на кровать и стала просить врачей позволить ей родить прямо там. После этого женщине надели подгузник и усадили её в кресло, а затем повезли в родзал.

"Как только меня вывезли из палаты на коляске, я почувствовала, что вышла головка. Тут же мне помогли перелечь на кушетку. С меня сняли подгузник и взяли дочку. Соответственно, под рукой у медсестры не было ни пелёнок, ничего. Они тут же с бухты-барахты нашли простыню, копошились в моей сумке, взяли пелёнки. Положили на меня дочку, и лёжа поехали в родзал", — добавила молодая мать.

После родов ребёнка поместили в реанимацию, а спустя неделю их вместе с матерью выписали. Женщина обвинила врачей в "скотском отношении" к пациенткам и обратилась с жалобой к руководителю больницы, однако та принялась защищать коллег. При этом в облздраве роженице сообщили, что сотрудники получили выговор, но Каиргалиева в это не верит.