Врач рассказала, как жирная еда поможет при похудении

Для похудения помогут завтрак, тёплая вода и жирная пища. Об этом заявила акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Екатерина Волкова.

"Я против голодовок, это не работает, после "минуса" на ограничении питания всегда будет новая прибавка, причём с большим "плюсом", снизится скорость обмена, что не даст тратить энергию, пока организм не перевести на рельсы "расхода", — написала она в телеграм-канале.

По словам специалиста, для похудения очень важно завтракать и в целом переносить основную часть рациона на первую половину дня. Также она считает, что при желании поесть можно выпить тёплой воды, поскольку голод на самом деле может быть замаскированной жаждой.

"Если через 20 минут чувство голода не прошло, значит, это действительно голод. В ситуации, если время основного приёма пищи ещё не настало, не стесняйтесь перекусов, только это не должна быть конфета или яблоко", — подчеркнула врач.

По словам медика, также нельзя худеть без жиров, поскольку это источник построения стрессовых и половых гормонов. Она рекомендовала не питаться обезжиренными продуктами, поскольку с ними организм не усваивает жирорастворимые витамины.