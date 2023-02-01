В Госдуме призвали предоставить льготы родным уволенных прапорщиков и мичманов

Председатель Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил предоставить льготы семьям уволенных после 25 лет службы прапорщиков и мичманов. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту, который планируется внести в нижнюю палату парламента, сообщает RT.

Депутат напомнил, что социальные гарантии, в том числе право на приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение и организованный отдых в размере 50% их стоимости, распространяются на близких офицеров, которые уволены после 25 лет службы. Однако членам семей прапорщиков и мичманов при аналогичных условиях эти же льготы не предоставляются.

"В целях устранения указанного неравенства законопроектом предлагается внести изменения в п. 5 ст. 16 Федерального закона "О статусе военнослужащих", согласно которым членам семей прапорщиков и мичманов, уволенных с военной службы при общей продолжительности их военной службы 25 лет и более, вне зависимости от основания увольнения предоставляются права и социальные гарантии, аналогичные установленным для членов семей уволенных с военной службы офицеров при общей продолжительности их военной службы 25 лет и более", — сказано в пояснительной записке.

По словам парламентария, принятие данного законопроекта позволит восстановить социальную справедливость.