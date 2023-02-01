Эрдоган посоветовал Швеции не тратить время на попытки вступить в НАТО
Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.
"До тех пор, пока ты (Швеция. — Прим. Лайфа) будешь позволять сжигать наше Священное Писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО", — сказал турецкий лидер.
Поэтому, подчеркнул Эрдоган, Швеции не стоит тратить время впустую. При этом Турция положительно относится к вступлению Финляндии в Североатлантический альянс.
Напомним, после акции с сожжением Корана в Стокгольме Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в НАТО. При этом Анкара раздумывает рассмотреть раздельно заявки Стокгольма и Хельсинки.
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