Эрдоган посоветовал Швеции не тратить время на попытки вступить в НАТО

Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.

"До тех пор, пока ты (Швеция. — Прим. Лайфа) будешь позволять сжигать наше Священное Писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО", — сказал турецкий лидер.