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Регион
Опубликовано 1 февраля 2023, 13:54

Эрдоган посоветовал Швеции не тратить время на попытки вступить в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.

"До тех пор, пока ты (Швеция. — Прим. Лайфа) будешь позволять сжигать наше Священное Писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО", — сказал турецкий лидер.

Поэтому, подчеркнул Эрдоган, Швеции не стоит тратить время впустую. При этом Турция положительно относится к вступлению Финляндии в Североатлантический альянс.

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Напомним, после акции с сожжением Корана в Стокгольме Эрдоган заявил, что Швеция может больше не ждать поддержки Турции по вопросу вступления в НАТО. При этом Анкара раздумывает рассмотреть раздельно заявки Стокгольма и Хельсинки.

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Getty Images / Handout

Евгения Колесникова
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