Школьник из Донецка благодаря поддержке СК РФ поступил в кадетский корпус ведомства
Школьник из Донецка Тимур Сибирко поступил в Санкт-Петербургский кадетский корпус СКР после эвакуации в феврале 2022 года. Мальчик ещё с третьего класса начал мечтать о следственной работе и криминалистике, пишет Flash Nord.
По данным издания, Донецк начали обстреливать, когда Тимуру было четыре года. За всё это время мальчик всё равно старался учиться, занимался дзюдо. В феврале 2022 года обстрелы города усилились, мальчик вместе с бабушкой смогли выехать на её малую родину — в село Шведчики Севского района Брянской области.
Позже женщине позвонили из Следственного комитета России и предложили мальчику продолжить обучение в Санкт-Петербургском кадетском корпусе при ведомстве.
"Это удивительный случай и неожиданный, но очень приятный поворот судьбы, судьбы не только Тимура, но и всей нашей семьи. Благодаря Следственному комитету России вся наша жизнь изменилась в лучшую сторону, и за это я очень благодарна сотрудникам ведомства", — сказала бабушка подростка Вера Николаевна.
Школьник успешно выполнил экзаменационные задания и поступил в кадетский корпус. Сам он очень благодарен руководителю СУ СК по Брянской области и сотрудникам отдела кадров, которые проявили заботу о нём.
Ранее Лайф писал о том, что в Донецке был ранен ребёнок из-за сброшенной ВСУ противопехотной мины "Лепесток". Её запрещено применять в вооружённых конфликтах из-за опасности для мирных граждан.