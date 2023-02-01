Школьник из Донецка благодаря поддержке СК РФ поступил в кадетский корпус ведомства

Школьник из Донецка Тимур Сибирко поступил в Санкт-Петербургский кадетский корпус СКР после эвакуации в феврале 2022 года. Мальчик ещё с третьего класса начал мечтать о следственной работе и криминалистике, пишет Flash Nord.

По данным издания, Донецк начали обстреливать, когда Тимуру было четыре года. За всё это время мальчик всё равно старался учиться, занимался дзюдо. В феврале 2022 года обстрелы города усилились, мальчик вместе с бабушкой смогли выехать на её малую родину — в село Шведчики Севского района Брянской области.

Позже женщине позвонили из Следственного комитета России и предложили мальчику продолжить обучение в Санкт-Петербургском кадетском корпусе при ведомстве.

"Это удивительный случай и неожиданный, но очень приятный поворот судьбы, судьбы не только Тимура, но и всей нашей семьи. Благодаря Следственному комитету России вся наша жизнь изменилась в лучшую сторону, и за это я очень благодарна сотрудникам ведомства", — сказала бабушка подростка Вера Николаевна.

Школьник успешно выполнил экзаменационные задания и поступил в кадетский корпус. Сам он очень благодарен руководителю СУ СК по Брянской области и сотрудникам отдела кадров, которые проявили заботу о нём.