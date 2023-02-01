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1 февраля, 11:00

Школьник из Донецка благодаря поддержке СК РФ поступил в кадетский корпус ведомства

<figure>12-летний мальчик из Донецка поступил в кадетский корпус СКР. Обложка © Архив семьи Тимура Сибирко / <a href="https://flashnord.com/news/191762" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flash Nord</a></figure>
12-летний мальчик из Донецка поступил в кадетский корпус СКР. Обложка © Архив семьи Тимура Сибирко / Flash Nord

Школьник из Донецка Тимур Сибирко поступил в Санкт-Петербургский кадетский корпус СКР после эвакуации в феврале 2022 года. Мальчик ещё с третьего класса начал мечтать о следственной работе и криминалистике, пишет Flash Nord.

По данным издания, Донецк начали обстреливать, когда Тимуру было четыре года. За всё это время мальчик всё равно старался учиться, занимался дзюдо. В феврале 2022 года обстрелы города усилились, мальчик вместе с бабушкой смогли выехать на её малую родину — в село Шведчики Севского района Брянской области.

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Позже женщине позвонили из Следственного комитета России и предложили мальчику продолжить обучение в Санкт-Петербургском кадетском корпусе при ведомстве.

"Это удивительный случай и неожиданный, но очень приятный поворот судьбы, судьбы не только Тимура, но и всей нашей семьи. Благодаря Следственному комитету России вся наша жизнь изменилась в лучшую сторону, и за это я очень благодарна сотрудникам ведомства", — сказала бабушка подростка Вера Николаевна.

Школьник успешно выполнил экзаменационные задания и поступил в кадетский корпус. Сам он очень благодарен руководителю СУ СК по Брянской области и сотрудникам отдела кадров, которые проявили заботу о нём.

Ранее Лайф писал о том, что в Донецке был ранен ребёнок из-за сброшенной ВСУ противопехотной мины "Лепесток". Её запрещено применять в вооружённых конфликтах из-за опасности для мирных граждан.

Илья Суриков
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